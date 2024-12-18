موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي: عدم تجنيد الحريديم كلف الاقتصاد أكثر من 2.3 مليار دولار خلال 2024

اشار موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي، الى أن "عدم تجنيد الحريديم كلف الاقتصاد أكثر من 2.3 مليار دولار خلال العام 2024"، موضحا أن "تكلفة عدم تجنيد الحريم في الجيش تقدر بـ 6% من الإنفاق الدفاعي لعام 2024".

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