شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سدافكو» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

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2- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

3- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (2,749,750) سهماً والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

ويرى مجلس الإدارة ومن يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

ونوهت بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وبعد إنقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذا العلاقة.

4- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (162,500,000)ريال كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 30-06-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

5- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (392,215,000) ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في 30-06-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت، أمس.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.2- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.3- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (2,749,750) سهماً والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.ويرى مجلس الإدارة ومن يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.ونوهت بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.وبعد إنقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذا العلاقة.4- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (162,500,000)ريال كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 30-06-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.5- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (392,215,000) ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في 30-06-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.