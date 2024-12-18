شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «يقين» يوصي بزيادة رأس المال إلى 255 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة يقين المالية، أمس، للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح 0.70 سهم لكل سهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن رأس المال قبل الزيادة 150 مليون ريال، وبعد الزيادة 255 مليون ريال.
وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 70%.
وكان عدد الأسهم قبل الزيادة 15 مليون سهم، وبعد الزيادة 15.5 مليون سهم.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى توسيع أعمال الشركة وتطوير الخدمات وزيادة فرص النمو.
ويبلغ عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم 0.70 سهم لكل سهم.
ونوهت برسملة 105 ملايين ريال من الأرباح المبقاة.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن رأس المال قبل الزيادة 150 مليون ريال، وبعد الزيادة 255 مليون ريال.
وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 70%.
وكان عدد الأسهم قبل الزيادة 15 مليون سهم، وبعد الزيادة 15.5 مليون سهم.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى توسيع أعمال الشركة وتطوير الخدمات وزيادة فرص النمو.
ويبلغ عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم 0.70 سهم لكل سهم.
ونوهت برسملة 105 ملايين ريال من الأرباح المبقاة.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.