شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للتدريب» توقع اتفاقية مع «هيئة تقويم التعليم» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم اتفاقية الاعتماد المدرسي مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم، بأن توقيع الاتفاقية كان في مقر الهيئة بحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ونائب أول الرئيس لقطاع التعليم بشركة الخليج محمد بن عبدالله المرشد.
و تهدف الاتفاقية إلى تطبيق معايير الاعتماد المدرسي العالمية وتحسين الممارسات التعليمية في مدارس شركة الخليج.
ويعزز ذلك الأداء التعليمي ويواكب تطلعات المجتمع التعليمي.
وتعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة الوطنية المعنية بالتقويم والاعتماد المدرسي، وتسهم في تحسين مخرجات التعليم بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد والتنمية الوطنية.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم، بأن توقيع الاتفاقية كان في مقر الهيئة بحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ونائب أول الرئيس لقطاع التعليم بشركة الخليج محمد بن عبدالله المرشد.
و تهدف الاتفاقية إلى تطبيق معايير الاعتماد المدرسي العالمية وتحسين الممارسات التعليمية في مدارس شركة الخليج.
ويعزز ذلك الأداء التعليمي ويواكب تطلعات المجتمع التعليمي.
وتعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة الوطنية المعنية بالتقويم والاعتماد المدرسي، وتسهم في تحسين مخرجات التعليم بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد والتنمية الوطنية.