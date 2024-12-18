شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي مدة سريان الرخصة الدولية أو الأجنبية لقيادة المركبة بالمملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل

قائمة الشروط

القيادة الآمنة خلال الأمطار

تخفيض السرعة قدر الإمكان لأن المطر يحجب الرؤية عادة.

ترك مسافة آمنة مع السيارة التي أمامك حتى تستطيع التعامل مع أي موقف مفاجئ.

إبقاء كلتا اليدين على المقود في جميع الأوقات.



الابتعاد عن أي شيء قد يلهي الانتباه.. كالهاتف أو الراديو.

تشغيل المصابيح الأمامية خلال الأمطار الغزيرة حتى في النهار، لتحديد موقع السائقين على الطريق.

التأكد من حالة إطارات السيارة أولًا بأول.

تجنب القيادة بجوار تجمعات المياه الكبيرة، لأنها قد تؤدي إلى انجراف السيارة.

القيادة بحذر في الشوارع المأهولة بالمارة حرصًا على عدم رش الناس بالماء.

الدمام - شريف احمد - حدد المرور السعودي شروط قيادة المركبة في المملكة برخصة دولية أو أجنبية.ونشر المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائمة بتلك الشروط.- توافق الرخصة مع نوع المركبة.- ترجمة الرخصة من جهة معتمدة.- القيادة بالرخصة لمدة سنة من تاريخ الدخول، أو حتى انتهاء صلاحيتها (أيهما أقرب).- السماح بالقيادة بالرخصة الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مدة سريانها.لا يُعتد برخصة القيادة الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.في ظل موسم الأمطار بالمملكة، يقدم المرور السعودي بعض النصائح الضرورية للقيادة بأمان وتجنب المخاطر: