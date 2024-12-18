شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «فيو» على أساس سعر 7.60 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيو المتحدة للتطوير العقاري أمس، على تقسيم أسهم الشركة.

وبناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.60 ريال لهذا اليوم الأربعاء 1446/06/17هـ الموافق 2024/12/18م، و إلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 1446/06/21هـ الموافق 2024/12/22م.

وأعلن مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أغراض الشركة).

2. الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم وفقًا لما يلي:

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات.

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: 1 ريال.

• عدد الأسهم قبل التعديل: 3,300,000 سهم.

• عدد الأسهم بعد التعديل: 33,000,000 سهم.

• لا يوجد أي تغير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.

• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذًا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.

• وسيطبق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تجزئة الأسهم.

• التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(رأس المال).

3. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة (زاهر بن عبدالله الحجاج) في عمل منافس لأعمال الشركة.