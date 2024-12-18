شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«التأمين العربية» على منتج «أمن على قد ممشاك» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأفادت بأن المنتج هو "أمّن على قد ممشاك" على المركبات الخصوصية والمقدم (للعملاء الأفراد). الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة التأمين العربية التعاونية، اليوم، موافقة هيئة التأمين على منتج "أمّن على قد ممشاك" على المركبات الخصوصية والمقدم (للعملاء الأفراد).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية ، إن المنتج اعتمد بالرقم التعريفي (P-AICC-1-I-24-048).وأفادت بأن المنتج هو "أمّن على قد ممشاك" على المركبات الخصوصية والمقدم (للعملاء الأفراد).