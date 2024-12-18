الاقتصاد

الموافقة لـ«التأمين العربية» على منتج «أمن على قد ممشاك»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة التأمين العربية التعاونية، اليوم، موافقة هيئة التأمين على منتج "أمّن على قد ممشاك" على المركبات الخصوصية والمقدم (للعملاء الأفراد).
وقالت الشركة في بيان على تداول ، إن المنتج اعتمد بالرقم التعريفي (P-AICC-1-I-24-048).
وأفادت بأن المنتج هو "أمّن على قد ممشاك" على المركبات الخصوصية والمقدم (للعملاء الأفراد).
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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