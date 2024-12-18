شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أخفقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في الحفاظ على صعودها؟ والان نبدء بالتفاصيل

هبوط مؤشرات الأسهم الحاد انخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.6% أو 268 نقطة ليقود المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة إلى الانخفاض.

كانت آخر مرة انخفض فيها مؤشر داو جونز تسعة أيام متتالية في فبراير 1978.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.3%.

اقرأ أيضاً: «إنفيديا» تحافظ على زخم الأسهم بصعودها 25% وتقترب من مستوى قياسي لماذا حدث التراجع؟ حول ذلك قال داميان ماكنتاير مدير المحفظة في "فيدريتد هيرميس": "لن أتسرع في قراءة الكثير في سلسلة الخسائر التي استمرت تسعة أيام في مؤشر داو خاصة في ضوء القوة التي أظهرها مؤشر ناسداك ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال نفس الفترة الزمنية".

وذكر ماكنتاير "إن الانخفاضات كانت على الأرجح مرتبطة بقيام المتداولين بإعادة النظر في مسار تكاليف الاقتراض قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء".

ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى بينما السؤال الأكبر هو ما إذا كانت مرونة الاقتصاد ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي المزيد من الحذر بشأن التيسير في المستقبل. ارتفاع مبيعات التجزئة أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة أسرع من المتوقع بلغت 0.7% في نوفمبر وعلى الجانب الآخر، انخفض الإنتاج الصناعي مرة أخرى الشهر الماضي، متحديًا التوقعات بارتفاعه.

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الفائدة المرتفعة والأسواق

وقد بدأ احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يؤثر على أجزاء من سوق الأوراق المالية وخاصة أسهم الشركات الصغيرة وتلك العاملة في الصناعات الدورية مثل شركات صناعة السيارات وشركات الترفيه وبعض تجار التجزئة.

وأغلق مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة يوم الثلاثاء منخفضا بنسبة 1.2%. شركات الدواء وقيادة المؤشرات إلى الهبوط كما هبطت أسهم الشركات الكبرى الدوائية بعد أن أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب وآخرون إلى أن الإدارة الجديدة تخطط لشن حملة صارمة على أعمالها وخسرت أسهم "يونايتد هيلث" 2.6% لتقود مؤشر داو جونز إلى الانخفاض. السندات والسلع أغلقت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.384%، بانخفاض من 4.397% يوم الاثنين.

سجلت عملة الأسهم الدولية وانخفضت الأسهم الدولية في الغالب حيث انخفض مؤشر كوسبي المركب في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% وانخفض في الجلستين منذ عزل المجلس التشريعي في البلاد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% وهو الانخفاض الثالث على التوالي وسط تعديل حكومي. تقييم مؤشرات وول ستريت أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة بانخفاض بنحو 0.6% مسجلاً اليوم التاسع على التوالي من الخسائر وكانت آخر سلسلة خسائر استمرت 9 أيام لمؤشر داو جونز في فبراير 1978 وقبل ذلك عانى المؤشر من سلسلة خسائر استمرت 11 يومًا في عام 1974 وأخرى في عام 1971.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى بالتزامن مع ذلك يوم الثلاثاء حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 0.4% وخسر مؤشر ناسداك المركب حوالي 0.3% بعد أن أغلق المؤشر الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا عند مستوى قياسي مرتفع يوم الاثنين.

بدأ صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم الأخير لهذا العام في وقت سابق من يوم التداول وسط قناعة شبه كاملة بأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ قادم يوم الأربعاء. إنفيديا والسبعة الكبرى وتتجه الأنظار أيضًا إلى سهم "إنفيديا" الذي انخفض بأكثر من 10% عن إغلاقه القياسي في نوفمبر وأغلقت أسهم عملاق الرقائق منخفضة بأكثر من 1%.

كان تحرك السوق خلال شهر ديسمبر يدور حول ارتفاع أسهم العديد من أعضاء مجموعة "السبعة الكبرى" من أسهم التكنولوجيا.

سجلت أسهم: تسلا وجوجل وألفابت وأمازون وآبل مستويات قياسية مرتفعة جديدة يوم الاثنين بينما في يوم مثل يوم الثلاثاء حلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحمراء.

قال سكوت كرونيرت رئيس استراتيجية الأسهم في "سيتي جروب": "عندما تشعر بالقلق بشأن أشياء أخرى تعمل في السوق والاقتصاد فإن مجموعة ماج 7 لديها في الواقع القدرة على أن تكون دفاعية'". الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأمريكية في جميع المؤشرات، حيث سجل مؤشر داو جونز أكبر سلسلة خسائر له في 47 عامًا، ويستعرض هذا المقال أسباب هبوط الأسهم في وول ستريت بهذا الشكل، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية.انخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.6% أو 268 نقطة ليقود المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة إلى الانخفاض.كانت آخر مرة انخفض فيها مؤشر داو جونز تسعة أيام متتالية في فبراير 1978.وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.3%.اقرأ أيضاً: «إنفيديا» تحافظ على زخم الأسهم بصعودها 25% وتقترب من مستوى قياسيحول ذلك قال داميان ماكنتاير مدير المحفظة في "فيدريتد هيرميس": "لن أتسرع في قراءة الكثير في سلسلة الخسائر التي استمرت تسعة أيام في مؤشر داو خاصة في ضوء القوة التي أظهرها مؤشر ناسداك ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال نفس الفترة الزمنية".وذكر ماكنتاير "إن الانخفاضات كانت على الأرجح مرتبطة بقيام المتداولين بإعادة النظر في مسار تكاليف الاقتراض قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء".ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى بينما السؤال الأكبر هو ما إذا كانت مرونة الاقتصاد ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي المزيد من الحذر بشأن التيسير في المستقبل.أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة أسرع من المتوقع بلغت 0.7% في نوفمبر وعلى الجانب الآخر، انخفض الإنتاج الصناعي مرة أخرى الشهر الماضي، متحديًا التوقعات بارتفاعه.اقرأ أيضاً: لماذا فشلت شركات التكنولوجيا الكبرى في إزاحة «إنفيديا» عن عرشها؟الفائدة المرتفعة والأسواقوقد بدأ احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يؤثر على أجزاء من سوق الأوراق المالية وخاصة أسهم الشركات الصغيرة وتلك العاملة في الصناعات الدورية مثل شركات صناعة السيارات وشركات الترفيه وبعض تجار التجزئة.وأغلق مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة يوم الثلاثاء منخفضا بنسبة 1.2%.كما هبطت أسهم الشركات الكبرى الدوائية بعد أن أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب وآخرون إلى أن الإدارة الجديدة تخطط لشن حملة صارمة على أعمالها وخسرت أسهم "يونايتد هيلث" 2.6% لتقود مؤشر داو جونز إلى الانخفاض.أغلقت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.384%، بانخفاض من 4.397% يوم الاثنين.سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108 آلاف دولار للمرة الأولى متجاوزة أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي سجلته يوم الاثنين الماضي عند 107812 دولارا وأغلقت عند 106734.51 دولار وهو مستوى إغلاق قياسي.وانخفضت الأسهم الدولية في الغالب حيث انخفض مؤشر كوسبي المركب في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% وانخفض في الجلستين منذ عزل المجلس التشريعي في البلاد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% وهو الانخفاض الثالث على التوالي وسط تعديل حكومي.أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة بانخفاض بنحو 0.6% مسجلاً اليوم التاسع على التوالي من الخسائر وكانت آخر سلسلة خسائر استمرت 9 أيام لمؤشر داو جونز في فبراير 1978 وقبل ذلك عانى المؤشر من سلسلة خسائر استمرت 11 يومًا في عام 1974 وأخرى في عام 1971.وانخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى بالتزامن مع ذلك يوم الثلاثاء حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 0.4% وخسر مؤشر ناسداك المركب حوالي 0.3% بعد أن أغلق المؤشر الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا عند مستوى قياسي مرتفع يوم الاثنين.بدأ صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم الأخير لهذا العام في وقت سابق من يوم التداول وسط قناعة شبه كاملة بأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ قادم يوم الأربعاء.وتتجه الأنظار أيضًا إلى سهم "إنفيديا" الذي انخفض بأكثر من 10% عن إغلاقه القياسي في نوفمبر وأغلقت أسهم عملاق الرقائق منخفضة بأكثر من 1%.كان تحرك السوق خلال شهر ديسمبر يدور حول ارتفاع أسهم العديد من أعضاء مجموعة "السبعة الكبرى" من أسهم التكنولوجيا.سجلت أسهم: تسلا وجوجل وألفابت وأمازون وآبل مستويات قياسية مرتفعة جديدة يوم الاثنين بينما في يوم مثل يوم الثلاثاء حلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحمراء.قال سكوت كرونيرت رئيس استراتيجية الأسهم في "سيتي جروب": "عندما تشعر بالقلق بشأن أشياء أخرى تعمل في السوق والاقتصاد فإن مجموعة ماج 7 لديها في الواقع القدرة على أن تكون دفاعية'".