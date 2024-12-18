تراجع سعر البيتكوين والعملات الرقمية البديلة والسوق يخسر أكثر من 140 مليار دولار

بعد سلسلة من المكاسب القياسية التي دفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 108,000 دولار، شهدت العملة انخفاضا بأكثر من 4,000 دولار خلال الساعات القليلة الماضية لتستقر فوق 104,000 دولار بقليل.

هذا التصحيح أدى إلى خسارة إجمالية في القيمة السوقية للعملات المشفرة بلغت نحو 140 مليار دولار، لتصل إلى أكثر بقليل من 3.85 تريليون دولار.

تبعا لهبوط البيتكوين، شهدت العملات الرقمية البديلة انخفاضات متفاوتة.

تراجع الإيثريوم بنسبة 4% إلى ما يزيد قليلا عن 3,850 دولار، وانخفضت عملة XRP إلى 2.52 دولار بنسبة 2.5%، بينما تكافح عملة SOL عند 216 دولار.

كما سجلت ADA، TRX، AVAX، SHIB، وDOT انخفاضات وصلت إلى 9%.

هذا الهبوط يشير إلى تصحيح متوقع بعد مكاسب سريعة دفعت السوق إلى أعلى مستوياتها خلال الأيام الماضية.

ورغم التراجع، تبقى القيمة السوقية للبيتكوين عند 2.08 تريليون دولار مع هيمنة تصل إلى 54%.

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