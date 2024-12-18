بنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

يتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه اليوم، مما قد يخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.25%-4.5%.

ومن المتوقع أن يكون الخفض بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات منذ سبتمبر إلى نقطة مئوية كاملة.

تأتي هذه التوقعات مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية، بما في ذلك إضافة الاقتصاد الأمريكي 227 ألف وظيفة في نوفمبر، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.

ورغم ذلك، يظل التضخم أعلى من الهدف البالغ 2%، مما يجعل خفض أسعار الفائدة أكثر احتمالا.

سوق العملات المشفرة يوجه المزيد من التقلبات:

تأثر سوق العملات المشفرة سلبا مع اقتراب قرار الفيدرالي.

تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 2% إلى 104,000 دولار، بينما انخفض سعر عملة الإيثيريوم بنسبة 4%.

كما شهدت العملات البديلة مثل XRP وSOL وDOGE انخفاضات طفيفة.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 3.8 تريليون دولار، مسجلة تراجعا بنسبة 4% في آخر 24 ساعة.

سجلت عملة PENGU من Pudgy Penguins أكبر الخسائر بنسبة 55%، بسبب عمليات بيع مكثفة بعد توزيعها على حاملي NFT.

يأتي ذلك مع تقلبات متوقعة في الأسواق مع الإعلان المرتقب للفيدرالي.

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