أغلب بنوك الخليج المركزية تخفض أسعار الفائدة بعد خفض الفائدة في اميركا ربع نقطة مئوية

خفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية اليوم ‬‬‬عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وخفض البنك المركزي الأميركي اليوم نطاق أسعار الفائدة المستهدفة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة. كما أشار إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة تقليل تكاليف الاقتراض بمقدار أكبر في ظل استقرار معدل البطالة نسبيا وتحسن طفيف في التضخم مؤخرا.

وتتبع دول الخليج عادة نهج الاحتياطي الاتحادي فيما يتصل بتحركات أسعار الفائدة، إذ أن أغلب عملات المنطقة مربوطة بالدولار. والدينار الكويتي فقط مربوط بسلة من العملات تشمل الدولار.

وخفضت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما إلى خمسة بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب.

كما خفضت الإمارات سعر الفائدة الأساسي (سعر الأساس) على تسهيل الودائع لليلة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.40 بالمئة.

ونجحت معظم اقتصادات منطقة الخليج في حماية نفسها إلى حد كبير من معدلات التضخم المرتفعة في أماكن أخرى، ونفذت خططا طموحة لتنويع الاقتصاد لتعزيز النمو غير النفطي.

وفي عمُان، ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأربعاء أن البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بواقع 25 أساس إلى خمسة بالمئة.

وفي قطر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 30 نقطة أساس، في حين خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة.

وقال بنك الكويت المركزي في بيان أصدره اليوم الأربعاء إنه "انتهج مسارا متدرجا ومتوازنا في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام"، مشيرا إلى أنه خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة اعتبارا من 19 أيلول الماضي.