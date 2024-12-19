شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير ألماني: استمرار احتلال الجولان ينتهك القانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

إعادة البناء في سوريا

مناقشة إعادة اللاجئين السوريين

إقلاع أول طائرة

المطار الأكبر في سوريا

الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان، مؤكدة أن احتلال مرتفعات الجولان يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.يأتي ذلك بعد دخول جيش الاحتلال إلى المنطقة العازلة مع سوريا في الجولان عقب سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد,دعت وزيرة الخارجية الألمانية إلى إشراك جميع فئات الشعب في عملية إعادة البناء في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.وخلال جلسة لمناقشة الأوضاع الراهنة بالبرلمان الألماني، أكدت بيربوك يوم الأربعاء ضرورة مراعاة حقوق جميع المجموعات العرقية والدينية من أجل تحقيق انتقال سلمي.وفي الوقت نفسه، حذرت بيربوك من عرقلة عملية الحوار السوري من الخارج.وقالت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر: "إذا كنا نريد السلام في المنطقة، فلا ينبغي التشكيك في وحدة الأراضي السورية".حذرت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه من التسرع في مناقشة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.وقالت السياسية التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "لا تزال سوريا دولة مدمرة تمامًا، كما أن الوضع الأمني فيها غير واضح على الإطلاق".وأشارت إلى انتشار سوء التغذية على نطاق واسع، بالإضافة إلى وجود أكثر من 7 ملايين نازح داخل سوريا.أقلعت يوم الأربعاء أول طائرة سورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد من مطار دمشق إلى حلب.وكان مدير مطار دمشق الدولي في سوريا أنيس فلوح، قد أعلن عودة العمل بالمطار يوم الأربعاء ، بحسب ما أورده "تلفزيون سوريا" التابع للمعارضة اليوم الأحد.وذكر فلوح ذكر في وقت سابق أن كافة الكوادر تعمل بشكل متكامل وتعاون كبير لإعادة الوضع على ما هو عليه في المطار ، مشيرًا إلى أن المراحل الأخيرة لتشغيل المطار اقتربت على النهاية.بدوره، أفاد مدير ميناء طرطوس المهندس ثائر ونوس بأن مرفأ طرطوس سيستأنف عمله ونشاطه.يعدّ مطار دمشق الدولي الأكبر في البلاد.وفي نوفمبر 2023، خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء قصف اسرائيلي تعرض له، وفقما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.