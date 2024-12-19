شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تندد بانتقادات 10 دول لدعمها العسكري لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت بيونج يانج بانتقادات وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها للدعم الكوري الشمالي لروسيا في حربها على أوكرانيا، بما في ذلك نشر قوات، رافضة توصيف هذا الدعم بأنه "استفزاز متهور".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس، إن إعلان الذي أصدرته 10 دول والاتحاد الأوروبي ينطوي على تشويه لروابط التعاون العادي بين بيونج يانج وموسكو.

خسائر كورية فادحة

قال جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني، يوم الأربعاء، إن قوات كوريا الشمالية التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي لاستعادة منطقة كورسك التي تحتلها أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة.

وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني "إس بي يو" ، استنادًا إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها، بأنه جرى نقل أكثر من 200 كوري شمالي مصاب إلى مستشفى بالقرب من موسكو في غضون بضعة أيام.



تعزيز القوات الروسية

وأضاف الجهاز بأن هناك شكاوى من أن الجنود الكوريين الشماليين يتلقون معاملة تفضيلية في المستشفى.

قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، إن موسكو تعتزم تعزيز قواتها في منطقة كورسك الحدودية الروسية بمزيد من الجنود الكوريين الشماليين.

وأوضح مسؤولو الاستخبارات، أنه بجانب الخسائر البشرية الروسية، قتل ما لا يقل عن 30 جنديًا كوريًا شماليًا أو أصيبوا حتى الآن.

وتردد أنه بسبب الخسائر، ستعزز القوات الهجومية بعناصر جديدة، بشكل أساسي من الجيش الكوري الشمالي.

إلا أن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف لم يعلق على هذه التقارير.

وكانت قوات أوكرانية دخلت إلى الأراضي الروسية في هجوم مفاجئ في أغسطس الماضي ولا تزال تحتل أجزاء منها.