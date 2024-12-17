عملة الريبل تستعيد المركز الثالث بعد ارتفاع بنسبة 14% والبيتكوين يقترب من مستوى 108 ألف دولار

عادت عملة البيتكوين (BTC) إلى وضع الاكتشاف وتحقيق القمم الجديدة.

ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى 107,800 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية، لكنها استقرت لاحقا فوق 107,000 دولار.

مع هيمنة سوقية تقترب من 54% وقيمة سوقية تفوق 2.1 تريليون دولار، تواصل عملة البيتكوين تأكيد مكانتها كأصل رائد في السوق.

تألق عملة الريبل XRP:

شهدت عملة الريبل (XRP) طفرة لافتة بعد إعلان الشركة عن إطلاق عملتها الرقمية المستقرة الجديدة اليوم، مما دفع السعر إلى 2.6 دولار.

نتيجة لذلك، استعادت عملة XRP المركز الثالث في ترتيب العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، متجاوزة USDT.

ارتفعت عملات مثل XLM وCRO بنسبة 9% و7% على التوالي، بينما حققت الايثيريوم مكاسب طفيفة لتتجاوز حاجز 4,000 دولار.

في المقابل، سجلت TON وLINK تراجعات بنسبة 4%.

ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بمقدار 90 مليار دولار خلال 24 ساعة، ليصل إلى حوالي 3.95 تريليون دولار، مما يعكس قوة السوق واستمرار التفاؤل بشكل عام.

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