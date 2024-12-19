شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عن شرب كوب ماء ساخن مع الليمون والعسل على الريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الماء الساخن مع بضع قطرات من الليمون وقليل من العسل مشروبًا لذيذًا ومهدئًا في الصباح له الكثير من الفوائد الصحية، في حين أنه خيار جيد لأولئك الذين يبحثون عن بديل منخفض السعرات الحرارية للمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة الأخرى، فإن ماء العسل والليمون قد يساعد أيضًا عندما يكون لديك نزلة برد أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ولكن هل هذا الأمر حقيقياً أم أنها مجرد خرافة.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

فوائد الماء الساخن مع العسل والليمون المدعومة علميًا

إن شرب هذا المشروب "السحري" في الصباح الباكر يوفر الكثير من الفوائد، كما تدعمه الدراسات العلمية. تتضمن بعض الفوائد الصحية ما يلي:

يساعد في إنقاص الوزن

يقول الخبراء إن شرب الكثير من الماء، بما في ذلك العسل والليمون، يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. أظهرت دراسات مختلفة أن زيادة تناولك للماء يعزز عملية التمثيل الغذائي ويجعلك تشعر بالشبع، وكلاهما يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد. يرطبك المشروب ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

أيضًا، يمكن أن يشعرك شرب ماء العسل والليمون بانتظام قبل الوجبات بالشبع، مما يؤدي إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

يساعد في التعافي

يتميز العسل بخصائص مهدئة والليمون مصدر قوي لفيتامين سي - وبالتالي فإن شرب ماء العسل والليمون مفيد للغاية عندما تشعر بالتعب.

وفقًا للأطباء، يلعب فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة، دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة جهاز المناعة وقوته.

العسل مفيد أيضًا في تقليل شدة وتكرار السعال عند الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي.

يحسن الهضم

يعد الترطيب مهمًا للغاية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وقوته. يؤدي الجفاف إلى الإمساك - وهي مشكلة شائعة عند الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن. لذلك، من المهم تناول كمية كافية من السوائل للحفاظ على طراوة البراز ومنع الإمساك.

يساعد شرب ماء الليمون والعسل الساخن في تخفيف الإمساك عن طريق ترطيب جسمك. تقول الدراسات أيضًا أن العسل له تأثيرات إيجابية على البكتيريا المعوية المفيدة التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتوازنه.

خرافات لا تدعمها الدراسات حول فوائد الماء بالعسل والليمون

على الرغم من أن شرب ماء الليمون والعسل الساخن له العديد من الفوائد، إلا أن العديد من الادعاءات لا يوجد دليل علمي يدعمها.

يطرد السموم

لا يوجد دليل علمي يدعم استخدام العسل وماء الليمون لتخليص الجسم من السموم. يقوم جسمك بإزالة السموم بشكل فعال باستخدام الجلد والأمعاء والكلى والكبد والجهاز التنفسي والجهاز المناعي.

يحسن حب الشباب

على الرغم من أن العسل يفعل العجائب لبشرتك عند وضعه مباشرة، فلا يوجد دليل قائم على الأبحاث على أن ماء الليمون والعسل يساعد في منع أو علاج حب الشباب. يقول الخبراء إن تناول السكر المضاف من العسل يجعل حب الشباب أسوأ.

يذيب الدهون

الادعاء الشائع بأن ماء العسل والليمون "يذيب الدهون" هو ادعاء خاطئ، أفضل طريقة لفقدان الدهون الزائدة في الجسم هي تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.