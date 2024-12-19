وزير خارجية تركيا يرفض توصيف ترامب إسقاط الأسد بأنها عملية استيلاء غير ودية لأنقرة

اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى انه تركيا ترفض توصيف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إسقاط فصائل المعارضة السورية بشار الأسد بأنه عملية استيلاء غير ودية من جانب أنقرة. وذكر في مقابلة أجرتها معه قناة "الجزيرة"، بانه "لا يمكننا وصف الأمر بأنه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحا توصيف ما يحصل في سوريا" على هذا النحو. وأضاف "بالنسبة للشعب السوري، ليس هذا استيلاء"، مشدّدا على أن "إرادة الشعب السوري هي السائدة الآن". وحض وزير الخارجية التركي السلطات السورية الجديدة على "معالجة مشكلة" القوات الكردية.

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