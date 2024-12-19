شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تدريباته اليوم بملعب النادي في العجوزة تحت قيادة فنية لطارق مصطفى المدير الفنى استعداداً لمواجهة مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غداً الجمعة، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى فى تمام الخامسة مساء.

وكان فريق البنك الأهلى قد تعادل بدون أهداف مع فريق النادى الأهلى ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2024/2025.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري، برصيد نقطتين بعدما خاض 4 مباريات، خسر اثنتين وتعادل في مثلهما ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو البنك الأهلي 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

من ناحية أخرى، أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الزمالك بالدوري المصري، وقال نصار: بعد مبارة الزمالك، قدمنا احتجاج لرابطة الأندية وتم ارساله لاتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التحكيمية، وتعرضنا للظلم في مباراة الزمالك، وفي حالة تلقي لاعب في البنك الأهلي، عروض ننتظر رأي المدير الفني، ونناقشه في البدائل ومدى تأثير الفريق فنيًا برحيله".

وأكمل:" في حالة تلقة أسامة فيصل عروض في يناير، سيتم مناقشة الأمر في مجلس الإدارة، بجانب