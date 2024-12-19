شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إصابة عمر كمال عبد الواحد بقطع فى شريان اليد بعد سقوطه داخل غرفة ملابس الأهلى، الزمالك يجهز مقدم عقد أحمد سيد زيزو والتجديد خلال ساعات، إصابة بيرسى تاو لاعب الأهلى بنزلة معوية حادة وآلام فى المعدة.

إصابة عمر كمال بقطع في شريان اليد بعد سقوطه داخل غرفة ملابس الأهلي

تعرض عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي للإصابة بقطع في شريان يده عقب سقوطه داخل غرفة الملابس وارتطدام يده بأحد ابواب ملعب فرع مدينة نصر.

تعرف على موقف عبد الله السعيد من المشاركة مع الزمالك أمام سيراميكا

اختتم فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

شوبير وبيبو والرداد والدرندلي يقدمون واجب العزاء فى والدة الحضرى.. صور

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على تقديم واجب العزاء فى والدة عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق المقام حاليا باحد قاعات مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وكان فى أستقبال الحضور عصام الحضرى وزوجته و ونجله نجلته.

الزمالك لليوم السابع: نجهز مقدم عقد زيزو والتجديد خلال ساعات

ف مسئولو نادى الزمالك على تجهيز مقدم عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى مع ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.

الأهلي يكشف أسباب غياب بيرسي تاو عن التدريبات

أكد مسئولو النادي الأهلي أن غياب بيرسي تاو لاعب الفريق عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش، ويتلقى اللاعب العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة.

الإسماعيلى يترقب قرار فيفا فى قضية حمدى النقاز ويستعد بالاستئناف

يترقب مسئولو النادى الإسماعيلى، قرار الاتحاد الدولى "فيفا" في شكوى التونسى حمدى النقاز لاعب الدراويش الذى تقدم بها ضد النادى بسبب تأخر مستحقاته المادية.

محمد هاني يبدأ تدريبات الكرة بالأهلى خلال أيام والمران الجماعى أول يناير

يبدأ محمد هاني لاعب الأهلي المشاركة في تدريبات الكرة خلال أيام قليلة، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي، والذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي.