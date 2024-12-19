شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يكشف عن خيار جديد يتيح لصانعى المحتوى مزايا لأول مرة باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يوتيوب، عن خيار جديد يتيح لمنشؤ المحتوى على التطبيق، والذى يسمح لشركات الذكاء الاصطناعى التابعة لجهات خارجية بتدريب النماذج على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وقد أعلنت شركة يوتيوب، عن تحديث جديد سيسمح لمنشئى المحتوى على المنصة بمزيد من التحكم فى تدريب الذكاء الاصطناعى من جهات خارجية، حيث تأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت شركة بث الفيديو أدوات جديدة لحماية المبدعين من التزييف العميق الذى يقلد صورهم، بما فى ذلك وجوههم وأصواتهم.

وسيسمح الخيار الجديد لمنشئى المحتوى بتحديد ما إذا كانوا يريدون من شركات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم لتدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، بحيث يمكنهم أيضًا منح الإذن لشركات الذكاء الاصطناعي المحددة، مع منع الآخرين من استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

كما يتيح يوتيوب للمبدعين تحديد شركة الذكاء الاصطناعى التى يمكنها تدريب النماذج باستخدام مقاطع الفيديو الخاصة بهم، حيث تتسابق الشركات الآن للحصول على بيانات جديدة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى أثناء تطوير نماذج اللغة الكبيرة.

وفى الوقت الحالى، بعد أن استنفدت شركات الذكاء الاصطناعي هذه البيانات المتاحة للجمهور، فإنها تبحث عن طرق أحدث للعثور على رواسب كبيرة من البيانات عالية الجودة لتدريب النماذج وجعلها أكثر قدرة، فى حين اتخذت بعض شركات الذكاء الاصطناعي طريق شراكة المحتوى، يُعتبر الحصول على مثل هذه البيانات مكلفًا بشكل عام.

وهناك خيار آخر يتمثل في البيانات الاصطناعية، التي يتم إنشاؤها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى، ومع ذلك، هناك خطر يتمثل في أن تكون هذه البيانات منخفضة الجودة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على نمو النماذج الأحدث.

وعلى هذا النحو، تحاول الشركات التعاون مع منشئي المحتوى للعثور على بيانات جديدة عالية الجودة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، يتم تدريب Grok حاليًا على المنشورات العامة على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، ويتم تدريب Meta AI على المنشورات العامة على Facebook وInstagram