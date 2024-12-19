شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تتيح لمستخدمى أندرويد مشاركة مقاطع من العروض التلفزيونية والأفلام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نتفليكس عن توسيع ميزة مشاركة المقاطع من العروض التلفزيونية والأفلام المفضلة لتشمل مستخدمي أندرويد، بعد أن كانت متاحة حصريًا لمستخدمي iOS منذ أكتوبر الماضي.

وفقًا لما جاء على موقع Tudum الرسمي التابع لـ نتفليكس، تأتي الميزة الجديدة ضمن تحديث يتيح للمستخدمين حفظ ومشاركة مقاطعهم المفضلة أثناء مشاهدة العروض أو الأفلام، كما يمكن الوصول إلى الميزة من خلال زر "Moment" الذي يظهر بجانب خيارات "السرعة"، "الحلقات"، و"الصوت والترجمة".

طريقة استخدام الميزة

تمكن الميزة المستخدمين اختيار مقاطعهم المفضلة أثناء المشاهدة وحفظها، بالإضافة إلى مشاركة المقاطع عبر تطبيقات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح للمستخدمين إظهار لحظاتهم المفضلة من الأفلام أو العروض.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية نتفليكس لمواجهة المنافسة الشديدة في سوق البث الرقمي، حيث كانت الشركة أول من فرض قيودًا على مشاركة الحسابات لتعزيز قاعدة المشتركين وزيادة الإيرادات، كما قامت بتقديم خطط اشتراك منخفضة التكلفة في بعض الأسواق مع تضمين الإعلانات لتعويض غياب التجربة الخالية من الإعلانات.

وتضاعف نتفلكس استثماراتها في الأسواق الدولية لإنتاج محتوى محلي يجذب المشاهدين حول العالم، إلى جانب هذه التحسينات التقنية

وشهدت نتفليكس نموًا كبيرًا في الهند، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 49% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 52 كرور روبية، مدفوعة بزيادة كبيرة في قاعدة المشتركين.

وتسعى نتفلكس من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز موقعها في سوق البث الرقمي ومواكبة تطلعات المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.