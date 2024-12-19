شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاش فى الشارع.. خبراء يحذرون من الأماكن العامة لشحن الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر محطات شحن USB العامة حلاً مناسبًا لإبقاء أجهزتك مشحونة أثناء التنقل، ولكنها تأتى مع مخاطر خفية، حيث يمكن لمجرمى الإنترنت استغلال هذه المنافذ التى تبدو غير ضارة لسرقة البيانات أو تثبيت البرامج الضارة على الأجهزة المتصلة، وفيما يلى نعرض كيفية حدوث هذه الهجمات، ولماذا تشكل تهديدًا لمعلوماتك الشخصية والاحتياطات التى يمكنك اتخاذها للبقاء آمنًا أثناء الشحن.

هل محطات الشحن العامة معرضة للخطر؟

نعم، محطات الشحن العامة، وخاصة تلك المجهزة بمنافذ USB، معرضة للهجمات الإلكترونية، حيث تعمل منافذ USB هذه، الموجودة عادةً في المطارات ومحطات السكك الحديدية والمقاهي والفنادق، كمصدر للطاقة ومراكز نقل البيانات، وتجعلها هذه الوظيفة المزدوجة هدفًا لمجرمى الإنترنت الذين يتطلعون إلى استغلال المستخدمين غير المطلعين.

ويكمن الخطر في حقيقة أن اتصالات USB ليست مخصصة للشحن فقط، يمكنها أيضًا نقل البيانات، وإذا تم العبث بمحطة شحن عامة أو تم تكوينها بشكل سيئ، فإن هذا يفتح الباب أمام المتسللين لإصابة الأجهزة المتصلة بها، وقد صاغ خبراء الأمن السيبراني مصطلحات مثل "juice jacking" لوصف هذه الاحتيالات، حيث يستخدم المجرمون منافذ USB لسرقة البيانات أو تثبيت برامج ضارة على جهازك.



وتتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن العديد من الأشخاص لا يفكرون مرتين قبل توصيل هواتفهم عندما تكون بطاريتهم منخفضة، ويمكن أن يؤدي هذا الافتقار إلى الحذر إلى عواقب وخيمة، من سرقة الهوية إلى الخسارة المالية.

هل يجب عليك استخدام محطات الشحن العامة؟

في حين أن محطات الشحن العامة مريحة، إلا أنها ليست آمنة دائمًا، وإذا كان لديك خيارات أخرى، مثل استخدام شاحنك الخاص أو بنك الطاقة المحمول، فمن الأفضل تجنب هذه المحطات تمامًا، وقال الدكتور هارشا، خبير الأمن السيبراني، لصحيفة The New Indian Express أن إغراء شحن هاتفك بسرعة يمكن أن يطغى على المخاوف بشأن أمان البيانات، وهذا الخلل في الحكم هو ما يستغله مجرمو الإنترنت.

ويجب أن تكون محطات الشحن العامة هي ملاذك الأخير، غالبًا ما تفوق المخاطر الفوائد، خاصة عندما تكون البيانات الشخصية أو المالية الحساسة على المحك، ومع ذلك، إذا وجدت نفسك في موقف يجب عليك فيه استخدام واحدة، فهناك احتياطات يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر.

ما هي الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها؟

إذا كنت بحاجة حقًا إلى استخدام محطة شحن عامة، فإليك بعض الخطوات لحماية جهازك وبياناتك:

— استخدم حاجب البيانات: حاجب البيانات هو جهاز صغير يتم توصيله بكابل الشحن الخاص بك. إنه يحجب قدرات نقل البيانات مع السماح لجهازك بالشحن. يمكن أن تعمل هذه الأداة البسيطة كحاجز بين هاتفك ومنفذ USB المخترق.

— استخدم معدات الشحن الخاصة بك: إذا كان ذلك ممكنًا، قم بتوصيل الشاحن بمنفذ كهربائي قياسي ثلاثي الدبابيس بدلاً من منفذ USB، لا ينبغي لأحد أبدًا استخدام كابلات الشحن التي تُترك في محطات عامة. يمكن العبث بها أو تحميلها مسبقًا ببرامج ضارة.

— تعطيل خيارات نقل البيانات: قبل توصيل جهازك بمنفذ USB عام، تأكد من إيقاف تشغيل خيارات نقل البيانات. يوجد هذا الإعداد عادةً في تفضيلات USB الخاصة بهاتفك.

هل يجب عليك استخدام نقاط شحن ثلاثية الدبابيس بدلاً من ذلك؟

نعم، يعد استخدام نقاط شحن ثلاثية الدبابيس بديلاً أكثر أمانًا لمنافذ USB، فعلى عكس منافذ USB، لا تحتوي المنافذ الكهربائية القياسية على قدرات نقل البيانات، ومن خلال استخدام الشاحن وتوصيله بمقبس ثلاثي الدبابيس، يمكنك التخلص من خطر سرقة البيانات أو تثبيت البرامج الضارة، ورغم أن هذا قد لا يكون دائمًا مريحًا مثل استخدام منفذ USB، إلا أنه يقلل بشكل كبير من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية.

كيف يمكن للمحتالين إصابة محطات الشحن هذه بالضبط؟

يمكن لمجرمى الإنترنت اختراق محطات الشحن العامة بعدة طرق:

المنافذ المخترقة: يمكن للمتسللين تعديل منافذ USB لتشمل برامج ضارة أو برامج تجسس مخفية، وعندما يتم توصيل جهاز، يمكن للبرامج الضارة إصابته على الفور تقريبًا.

الكابلات المخترقة: يمكن استبدال كابلات الشحن المتروكة في المناطق العامة بأخرى ضارة، وق تبدو هذه الكابلات طبيعية ولكنها مصممة لاستخراج البيانات أو حقن البرامج الضارة في الأجهزة.

تعديلات الأجهزة: في بعض الحالات، قد يقوم المجرمون بتثبيت أجهزة صغيرة داخل محطة الشحن نفسها لاعتراض البيانات أو تثبيت البرامج الضارة على الهواتف المتصلة.

كيف يمكن لمجرمي الإنترنت سرقة بياناتك؟

بمجرد توصيل جهاز بمنفذ USB مخترق، يمكن للمتسللين سرقة البيانات بعدة طرق:

يمكن تثبيت برامج ضارة على هاتفك دون علمك. يمكن لهذا البرنامج الخبيث استخراج معلومات حساسة، مثل كلمات المرور أو البيانات المالية أو الصور والرسائل الشخصية.

يمكن لمجرمي الإنترنت استخدام برامج الزحف لفحص جهازك بحثًا عن معلومات قيمة. يمكن بعد ذلك استنساخ هذه البيانات ونقلها إلى نظام المتسلل.

يمكن لبعض برامج البرامج الضارة المتقدمة أن تمنح المتسللين إمكانية الوصول عن بُعد إلى جهازك، مما يسمح لهم بمراقبة أنشطتك وسرقة بيانات الاعتماد وحتى التحكم في هاتفك.

هل يجب عليك البحث عن نقطة توصيل في مكان آخر؟

إذا كانت منافذ USB العامة والمحلات التجارية هي الخيار الوحيد المتاح لك، ففكر في البحث عن منافذ توصيل بديلة، مثل تلك الموجودة في المقاهي أو المؤسسات الخاصة، ورغم أن هذه المنافذ ليست خالية من المخاطر تمامًا، إلا أنها أقل عرضة للتلاعب مقارنة بالمحطات العامة ذات الحركة المرورية الكثيفة.

وعند استخدام منافذ بديلة، استخدم دائمًا الشاحن وتجنب الاتصال مباشرة بمنافذ USB، ومن المفضل أيضًا فحص المنفذ بحثًا عن أي علامات للتلاعب، مثل المكونات غير المحكمة أو المرفقات غير المعتادة.