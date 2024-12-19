شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط Apple تطلق ميزة Look Around لتمنحك تجربة قيادة أفضل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بعد الإطلاق التجريبي لخرائط Apple على الويب فى يوليو، أضافت Apple مؤخرًا عرضًا على مستوى الشارع من Look Around للعديد من المدن إلى الموقع.

وفقًا لتقارير 9to5Mac، يمكنك تنشيط Look Around كما تفعل في تطبيق خرائط Apple على أجهزة مثل iPhone أو iPad من خلال تحديد أيقونة المنظار في أسفل يسار نافذة الخريطة، و يمكنك بعد ذلك الضغط والسحب على الخريطة لرؤية وجهات نظر مختلفة من منظور الشخص الأول في العديد من المدن الكبرى.

وعند الإطلاق، تضمنت النسخة التجريبية من تطبيق Apple Maps على الويب وظائف أساسية مثل البحث عن نقاط الاهتمام، ورؤية التقييمات، وتصفح أدلة المناطق، والحصول على الاتجاهات، مع ميزة Look Around، تقترب النسخة على الويب من مطابقة الوظائف مع تطبيق Apple Maps على أنظمة التشغيل iOS وiPadOS وmacOS ، وإن كان ذلك بدون ميزات التخصيص مثل البحث عن العناوين من جهات الاتصال الخاصة بك أو حفظ المواقع في مكتبتك.

ومع ذلك، يتعين علي أحيانًا أيضًا التبديل إلى Google Maps على أي حال لأن Apple لا تدعم ميزة Look Around فى مدينتى بالتيمور بولاية ماريلاند على الرغم من أننى رصدت شاحنة Apple Maps فى المدينة فى عام 2017 .

ويمكنك رؤية القائمة الكاملة للمدن التي يمكنك استخدام Look Around فيها على موقع Apple .