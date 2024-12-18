حجم تحويل “USDT” على شبكة “ترون” يصل إلى مستوى قياسي

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حققت شبكة ترون (TRON) إنجاز بارز في نوفمبر 2024 بمعالجتها تحويلات USDT بقيمة 587.2 مليار دولار، ما يمثل نمو كبير مقارنة بـ 424.4 مليار دولار في سبتمبر و489.3 مليار دولار في أكتوبر.
ويعكس هذا الأداء المتصاعد تفوق الشبكة التي عالجت 73.8 مليون دولار فقط في الماضي بالضبط في شهر يوليو 2019.
أظهرت بيانات “CryptoQuant” أيضا أن عدد متلقي USDT على ترون وصل إلى ذروته في أكتوبر بـ 10.6 مليون مستلم، بينما بلغ عدد المرسلين 9.2 مليون، وهو ثاني أعلى مستوى بعد مايو من العام نفسه.
الارتفاع الكبير في استخدام “ترون” يُعزى إلى رسوم المعاملات المنخفضة وأوقات المعالجة السريعة، مما جعلها خيار فعال.
كما أدى هذا الأداء إلى نمو سعر TRX بنسبة تفوق 160% خلال العام الماضي، مع تسجيله زيادة بنسبة 3.3% في آخر 24 ساعة.
المنافسة مع الايثيريوم:
رغم التفوق في حجم التحويلات، تواصل الايثيريوم تعزيز موقعها كمنصة رائدة من حيث إمدادات USDT، حيث أضافت 20 مليار دولار إلى عرض العملة.
يتوقع المحللون أن تصل إمدادات الايثيريوم من العملة إلى تريليون دولار بحلول نهاية 2025.
في المقابل، تسعى منصات أخرى، مثل شركة “بينانس” و”Circle”، لتعزيز اعتماد العملات الرقمية المستقرة عبر شراكات استراتيجية تدعم المنافسة في السوق.
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