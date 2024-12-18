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محمد بن راشد: نشارك قطر الحبيبة فرحتها بذكرى اليوم الوطني

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والشعب القطري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وقال سموه عبر منصة إكس:" نشارك دولة قطر الحبيبة فرحتها بذكرى يومهم الوطني، ونتوجه بالتهنئة لأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق، متمنين لهم دوام العزة والفخر، وأن تواصل قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، مسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات.. وأن يديم الله الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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