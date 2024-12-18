شرطة رأس الخيمة توضح عقوبة إساءة استخدام لوحة الأرقام

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضحت شرطة رأس الخيمة عقوبة إساءة استخدام لوحة الأرقام.

وذكرت الشرطة عبر حسابها على منصة "إكس": "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ( 20000 ) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية :

1. تصنيع أو تقليد أو استعمال لوحة أرقام مصنعة أو مقلدة .

.2 تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله.

3. السماح للغير باستعمال لوحة أرقام، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.

4. نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.

5. تركيب لوحة أرقام أو المساعدة أو التسهيل في تركيبها خلافاً لما تقضي به أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيدية.