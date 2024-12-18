مدارس رقمية للمزارعين عن بعد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة «الفاو»، إطلاق مشروعين إلكترونيين جديدين، وهما: مدارس المزارعين الحقلية الرقمية الافتراضية، ونظام إلكتروني حديث لمزاد المأكولات البحرية في المملكة، وذلك ضمن مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

التحول الرقمي

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مشروع مدارس المزارعين الحقلية الرقمية الافتراضية، هو نموذج للتحول الرقمي في الإرشاد الزراعي في المملكة، ويمثل نقلة نوعية في التعليم الزراعي بالمملكة، إذ يتيح تدريب المزارعين عن بعد باستخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى المعرفة، ومن بين أهدافه: استخدام التكنولوجيا الرقمية للتواصل بين المزارعين والمختصين والخبراء، ونقل الممارسات الزراعية الجيدة وتبادل الخبرات، وتعزيز الإنتاجية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني، ومن مزايا المنصة: دعم فني وتواصل مع الخبراء، وورش تدريبية مباشرة، ومكتبة إلكترونية متكاملة، ويمكن للمزارعين استخدام المنصة عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، مما يتيح سهولة الوصول في أي مكان وفي أي وقت.

الأمن الغذائي

أبانت الوزارة أن النظام الحديث لمزاد المأكولات البحرية، نموذج حديث يزيد من جودة المأكولات البحرية، والحفاظ عليها بشكل سليم، ومن شأنه رفع مستوى النظافة، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ويوفر المزاد الرقمي انتشارًا واسعًا للمأكولات البحرية في المملكة، ومن بين أهدافه:

• يحافظ على النظافة من القارب إلى المائدة: يتم نقل المأكولات البحرية من القارب وتوضع مباشرة مع الثلج في الصناديق، وتنقل الصناديق بواسطة الرافعات.

• مزاد سريع، ونظيف وفاعل: يجلس المزايدون على مسافة كافية في الجهة المقابلة لشاشة العرض والسير الكهربائي، ويسمح النظام بتوفير مسافة كافية بين المأكولات البحرية والمزايدين.