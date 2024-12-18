22 % انخفاض عمليات الفحص لأنشطة النقل

سجلت عمليات الفحص لأنشطة النقل خلال الربع الرابع من العام الحالي، انخفاضا بـ22% مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت 590.290 ألف عملية، مقابل 751.968 ألف عملية في الربع الثالث، وانخفض تسجيل المخالفات 28%، مسجلا 35.193 ألف مخالفة لأنشطة النقل، مقابل 49.083 مخالفة في الربع الثالث، في وقت سجلت 35.193 ألف حالة سجل لها مخالفة بـ6%، مقابل 555.097 ألف حالة لم يسجل لها مخالفة بـ94%، وبلغت إجمالي بطاقات السائقين 111.099 ألف بطاقة.

مكة تستحوذ

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الرابع من العام الحالي، تسجيل 590.290 ألف عملية فحص، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من عمليات الفحص، حيث بلغت 145.336 ألف عملية فحص بـ25%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 118.041 ألف عملية فحص بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 107.523 ألف عملية فحص بـ18%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 49.903 ألف عملية فحص بـ8%، وتبوك خامسًا، بإجمالي 31.327 ألف عملية فحص بـ5%.

الأقل عمليات

حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة عمليات فحص، بإجمالي 9310 عملية بـ1.57%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 10.328 ألف عملية بـ1.74%، وحائل ثالثًا، بإجمالي 12.507 ألف عملية بـ2%، ونجران رابعًا، بإجمالي 12.815 ألف عملية بـ2.17%، والجوف خامسًا، بإجمالي 13.616 ألف عملية فحص بـ2.30%.

بطاقات السائقين

سيطرت منطقة الرياض على بطاقات السائقين كأكثر مناطق المملكة بطاقات السائقين، حيث بلغ إجمالي بطاقات السائقين 38.084 ألف بطاقة بـ34%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 24.398 ألف بطاقة بـ22%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 21.598 ألف بطاقة بـ19%، وعسير رابعًا، بإجمالي 3606 بطاقة بـ3%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 2999 بطاقة بـ2.69%.

أكثر الأنشطة

تصدر نشاط نقل البضائع على الحساب الخاص أكثر أنشطة النقل بطاقات سائقين بـ47%، وحل نقل البضائع على الطرق البرية ثانيًا بـ42%، والنقل المتخصص ثالثًا بـ1%، والنقل التعليمي رابعًا بـ1%، ونقل السيارات وسحب المركبات خامسًا بـ0.55%.

فحص ومخالفات

%22 انخفاض عمليات الفحص

%28 انخفاض المخالفات المسجلة

590.290 ألف عملية فحص

111.099 ألف بطاقات السائقين

%6 مخالفات مسجلة لأنشطة النقل في الربع الرابع

الرياض الأكثر بطاقات السائقين

الأكثر عمليات فحص

مكة المكرمة: 25%

الرياض: 20%

الشرقية: 18%

المدينة المنورة: 8%

تبوك: 5%

الأكثر بطاقات السائقين

الرياض: 34%

الشرقية: 22%

مكة المكرمة: 19%

عسير: 3%

المدينة المنورة: 2.69%