الإمارات والبحرين.. بلد واحد ومصير وقرار مشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.. إرث تاريخي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والملك عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله.. يعززها روابط الدم والمصير المشترك، كما تمثل إحدى أهم ركائز الوحدة الخليجية من حيث التفاهم الكبير بين قيادتي البلدين الشقيقين حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، والحرص الكبير على تنمية العلاقات في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة، لما فيه مصلحة الشعبين.

وقد ازدادت العلاقات الإماراتية البحرينية تمسكاً ورسوخاً، يوماً بعد يوم لتشكل حالة استثنائية متفردة على المستوى الإقليمي، محققة نجاحات كبيرة ترجمت تطلعات قيادتيهما، وامتازت بعمقها ومتانتها، باعتبارها تجسد نموذجا للوحدة الخليجية والتلاحم بين الأشقاء على أسس من الود والاحترام المتبادل، والالتزام الراسخ بحماية أمن الخليج العربي وتقدمه، وتوحيد مواقفهما إزاء القضايا العربية والدولية، والمستجدات الخليجية تحديدا، وكل القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطارين العربي والإسلامي.

وفي عام 2000 .. بدأت العلاقات الإماراتية البحرينية تتخذ أبعادا جديدة وآفاقاً رحبة على المستويات كافة، وذلك مع تشكيل اللجنة العليا المشتركة بينهما، حيث تولت هذه اللجنة تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين بهدف مواجهة التحديات في المنطقة، ودعم وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية في إطار كيان قوي متماسك يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وبهدف وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدفع بمزيد من التعاون في القطاعات الحيوية، وقعت الإمارات والبحرين عددا من اتفاقيات التعاون، ومذكرات التفاهم الثنائية، في مختلف المجالات كالطاقة النظيفة والمتجددة، وقطاع التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم والسياحة والإعلام، وغيرها من المجالات التنموية وقطاعات تمكين المرأة والشباب، وتنشئة الأجيال القادمة، وإعداد قادة المستقبل.

تشارك دولة الإمارات، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الثالث والخمسين 53، الذي يصادف السادس عشر 16 من ديسمبر من كل عام، وسط احتفاء ومشاركة رسمية وشعبية تعكس مستوى العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.