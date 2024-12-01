البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي: ندين استهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا من قطاع غزة

دان البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي، "استهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا من قطاع غزة"، مؤكدا "الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس".

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