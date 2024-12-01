بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر إلى الكويت لترؤس وفد السعودية في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي

الإمارات في يومها الوطني الـ 53 .. نهضة شاملة تقودها "رؤية 2031" تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا، غدًا الاثنين 2 ديسمبر 2024م بالذكرى الثالثة والخمسين لقيام اتحادها الذي نضج بإجماع... الرياض : الرياض : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1446 هـ 29 جمادى الأولى 1446 هـ زيلينسكي يرى أن عضوية الناتو ستُنهي المرحلة الساخنة من الحرب سلط فرار الجنود في أوكرانيا الضوء على عضوية حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، حيث اعتبرها الرئيس الأوكراني طوق نجاة، إذ يؤدي فرار... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1446 هـ 28 جمادى الأولى 1446 هـ هدنة لبنان يهددها إطلاق النار الإسرائيلي المتقطع مع فشل جميع المحاولات لوقف إطلاق النار في غزة، نجحت المحاولات في لبنان ولكنها تشهدت استمرارًا في إطلاق النار المتقطع.حيث ذكر الجيش... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1446 هـ 28 جمادى الأولى 1446 هـ موجة فرار للمدنيين في سوريا ذكرت القوات المسلحة السورية في بيان أنها أعادت نشر قواتها، وتستعد لشن هجوم مضاد لاستيعاب الهجوم الضخم على حلب وإنقاذ الأرواح، حيث... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1446 هـ 28 جمادى الأولى 1446 هـ وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة الـ 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 162 التحضيري... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1446 هـ 26 جمادى الأولى 1446 هـ القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1446 هـ 26 جمادى الأولى 1446 هـ رئيسة المكسيك ترد بشكل حاد على ترمب هددت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن المكسيك قد ترد بفرض رسوم جمركية من جانبها، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 25 جمادى الأولى 1446 هـ 25 جمادى الأولى 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر إلى الكويت لترؤس وفد السعودية في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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