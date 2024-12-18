شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح قريبا ميزة " الاتصال الهاتفى داخل التطبيق" لمستخدمى آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ واتساب، منصة الرسائل الشهيرة عالميًا، خطوة كبيرة للأمام بإطلاق ميزة الاتصال الهاتفي داخل التطبيق، حيث ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة المستخدم من خلال دمج المزيد من الوظائف داخل النظام البيئي للتطبيق، وسد الفجوة بين خدمات الرسائل والاتصالات الصوتية.

وفي الوقت الحالي، الميزة متاحة فقط لمستخدمي iOS beta وسيتم طرحها أيضًا لمستخدمي iPhone أولاً، وتهدف أداة الاتصال الهاتفي داخل التطبيق إلى تقديم طريقة سلسة للمستخدمين لإجراء مكالمات هاتفية مباشرة من واتساب، تمامًا مثل أداة الاتصال الهاتفي التقليدية ولكن مع الفائدة الإضافية للاتصال عبر الإنترنت.

وبحسب ما ورد، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى لوحة مفاتيح رقمية للاتصال بأرقام غير محفوظة، مما يوسع فائدة واتساب إلى ما هو أبعد من اعتماده الحالي على جهات الاتصال المخزنة في التطبيق.

وحاليًا، تقتصر ميزة الاتصال في واتساب على جهات الاتصال التي تستخدم التطبيق بالفعل، مما يتطلب من المستخدمين حفظ رقم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم قبل بدء المكالمة، ويزيل برنامج الاتصال داخل التطبيق هذا الحاجز، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بالأرقام مباشرة، سواء كانت موجودة في قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بالتطبيق. وهذا يجعل واتساب أقرب إلى وظائف الهاتف التقليدية، مما يجعله حلاً شاملاً لجميع احتياجات الاتصال.

وفى لقطة شاشة، شاركها موقع WABetaInfo، يختبر مستخدمو الإصدار التجريبي هذه الميزة الجديدة لإجراء مكالمات بسهولة عن طريق إدخال رقم هاتف مباشرة فى التطبيق، وعلى عكس إصدار Android، لم يتضمن WhatsApp لنظام التشغيل iOS زر إجراء عائمًا لفتح برنامج الاتصال، لأنه ليس عنصر تصميم شائعًا فى بيئة تطوير iOS.



ومن المتوقع أن يتكامل برنامج الاتصال داخل التطبيق بسلاسة مع ميزات WhatsApp الحالية، وعلى سبيل المثال، قد يتمكن المستخدمون من التبديل بين مكالمة صوتية ومكالمة فيديو فى منتصف المحادثة أو استخدام إمكانيات المراسلة فى التطبيق لمشاركة المعلومات أثناء المكالمة، ومن المرجح أيضًا أن تتضمن الميزة واجهة WhatsApp المألوفة، مما يضمن تجربة مستخدم متسقة.

وقد يؤدي إضافة برنامج الاتصال الهاتفي داخل التطبيق إلى وضع WhatsApp كمنصة اتصال أكثر شمولاً، مما قد يقلل من الحاجة إلى اعتماد المستخدمين على برامج الاتصال الهاتفي التقليدية، وقد تؤدي هذه الخطوة أيضًا إلى زيادة مشاركة المستخدم داخل التطبيق، حيث تعمل على تبسيط وظائف متعددة تحت سقف واحد.

ومع ذلك، قد يثير طرح هذه الميزة مخاوف بشأن المنافسة مع مزودي الاتصالات ومنصات VoIP الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيعتمد تبني المستخدم على مدى سهولة دمج الميزة في واجهة التطبيق الحالية.

تعد ميزة برنامج الاتصال الهاتفى داخل التطبيق القادمة من WhatsApp تطورًا واعدًا يؤكد التزام المنصة بالابتكار وراحة المستخدم. وفقًا للتقارير، فإن الميزة متاحة فقط لنظام التشغيل iOS في الوقت الحالي، ولا يُعرف تحديث Android.