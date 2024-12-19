خاص بالفيديو- نوار إسماعيل يغني لشقيقته بيسان بهذه الطريقة ويكشف بطرافة: "نومها تقيل"

ميرنا وليد - بيروت - يحظى الشاب نوار إسماعيل بمتابعة عالية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ اقترب من النصف مليون متابع، ويشاهده كثيرون عندما يظهر أحيانا في فيديو مع شقيقته اليوتيوبر والفنانة بيسان إسماعيل.



موقع "الفن" التقى بـ نوار إسماعيل وقد أجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، نذكر منها فقدانه والده، رسالته لوالدته، دراسته وسكنه بعيدا عن أهله في السابق، كما أن نوار غنّى لـ بيسان بطريقة طريفة، وكشف سرا عنها.

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