ميرنا وليد - بيروت - يحظى الشاب نوار إسماعيل بمتابعة عالية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ اقترب من النصف مليون متابع، ويشاهده كثيرون عندما يظهر أحيانا في فيديو مع شقيقته اليوتيوبر والفنانة بيسان إسماعيل.
موقع "الفن" التقى بـ نوار إسماعيل وقد أجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، نذكر منها فقدانه والده، رسالته لوالدته، دراسته وسكنه بعيدا عن أهله في السابق، كما أن نوار غنّى لـ بيسان بطريقة طريفة، وكشف سرا عنها.
لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نوار إسماعيل يغني لشقيقته بيسان بهذه الطريقة ويكشف بطرافة: "نومها تقيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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