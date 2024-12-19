الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى 2603.60 دولارات للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن هوت الأسعار إلى أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 % ليصل إلى 2603.60 دولارات للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.4 % لتبلغ 2616.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 % إلى 29.40 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 % ليصل إلى 923.94 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.6 % ليسجل 917.25 دولارًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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