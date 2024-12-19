شكرا لقرائتكم خبر عن "بترول الصحراء الغربية" و"ميدور" يوقعان اتفاقية لتداول الزيت الخام والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار رؤية وزارة البترول نحو تعظيم الاستفادة من إمكانيات ميناء الحمراء البترولى الواقع بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى إطار جعل مصر مركز لتداول الطاقة وفى ضوء توجيهات وزارة البترول فى التكامل بين شركات قطاع البترول والاستغلال الأمثل للطاقات المتوفرة لدى الشركات.

تم توقيع اتفاقية لتداول الزيت الخام بين كلا من شركة بترول الصحراء الغربية - ويبكو إحدى شركات قطاع البترول برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة وشركة الشرق الاوسط لتكرير البترول - ميدور برئاسة الكيميائى صلاح جابر بهنسى بهدف إمداد مصفاة التكرير التابعة لشركة ميدور باحتياجاتها من الزيت الخام الذى يتم استقباله من الناقلات بتسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولى ومن ثم تدفيعه مباشرة إلى مصفاة التكرير.

ويعد هذا الاتفاق نواه لبدء تشغيل واستغلال الطاقات بشركة ميدور وشركة ويبكو من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة بتسهيلات ميناء الحمراء البترولى بالإضافة إلى استغلال التسهيلات الجارى إنشائها ضمن الخطط التوسعية لميناء الحمراء البترولى حيث يتم حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولى بمنطقة التوسعات الشمالية بإنشاء عدد ٤ مستودعات تخزين سعة كل منهم 630 ألف برميل للوصول إلى سعة تخزين اجمالية قدرها 5.3 مليون برميل خلال 2025

جدير بالذكر أنه تقوم شركة ويبكو حاليًا عن طريق شركة بتروجت بتنفيذ الأعمال المتكاملة بالمنطقة الجنوبية لإنشاء مستودعات لتداول المنتجات البترولية بطاقة تخزينية 130 الف طن والتى تتزامن مع قيام شركة ميدور بإنشاء محطة طلمبات بقدرات فائقة بتكلفه حوالى 30 مليون دولار وجارى حاليا انشاء خط منتجات بطول ١٤٥ كم عن طريق شركة انابيب البترول وشركة بتروجت ليصل هذا الشريان الحيوى منطقة معامل التكرير بالإسكندرية إلى المنطقة الغربية، الأمر الذى يخدم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة.

ويذكر أن شركة بترول الصحراء الغربية - ويبكو تعمل فى مجال الشحن و تفريغ الخام بالإضافة إلى خدمات البحث و الاستكشاف عن الزيت فى الصحراء الغربية و تقديم خدمات عالية الجودة فى مجال إدارة ميناء الحمرا البترولى بالإضافة إلى حصولها على جائزة التميز لأفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر لعام 2022 لتميزه فى تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة ضمن جهود وزارة البترول لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة، وتدعم خطط التنمية المستدامة فى منطقة العلمين الجديدة.