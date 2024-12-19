شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-12-2024 فى البنوك المصرية يرتفع 10 قروش للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-12-2024 في البنوك المصرية، أمام الجنيه المصرى بـ البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزى المصرى 53.35 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 53.27 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 53.27 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك التجارى الدولى 53.28 جنيه للشراء، و53.53 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو ارتفاعا طفيفا بقيمة 10 قروش للبيع و8 للشراء، فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.35 جنيه للشراء.

53.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.27 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

53.27 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.28 جنيه للشراء.

53.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.28 جنيه للشراء.

53.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.34 جنيه للشراء.

53.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

53.27 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.33 جنيه للشراء.

53.55 جنيه للبيع