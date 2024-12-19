خاص وبالفيديو - لقاءات خاصة لموقع " الفن " في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بينها مع ظافر العابدين ونورغول يشيلتشاي ونور الخضراء

ميرنا وليد - بيروت - احتضنت المملكة العربية السعودية عدداً كبيراً من الإعلاميين الذين حضروا من مختلف دول العالم لتغطية الحدث الذي يليق بمستوى المملكة وهو مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة التي حملت عنوان "للسينما بيت جديد".



موقع "الفن" تواجد في فعاليات المهرجان، بشخص رئيسة تحرير الموقع سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، وزوجها المصور الفديوغرافر السيد مروان سمعان، حيث أجرت المر مجموعة من اللقاءت مع أهم النجوم العالميين والعرب، وفي الفيديو المرفق تشاهدون لقاءات مع الممثل التونسي ظافر العابدين، الممثلة التركية نورغول يشيلتشاي، عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية نور الخضراء، الممثل اللبناني شادي حداد.

وعلقت المر في الفيديو بشفافية وموضوعية على استقبال المملكة العربية السعودية للإعلاميين والتنظيم الرائع والحدث المكتمل من كافة جوانبه.

نشير أن الفيديو المرفق هو الجزء الأول من اللقاءات التي أجريناها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وترقبونا في جزء ثانٍ.