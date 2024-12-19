السعودية | “التدريب التقني” يحقق المركز السادس في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المركز السادس ضمن أعلى الجهات الحكومية أداءً في مؤشر المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي 2024م، من قبل هيئة الحكومة الرقمية وذلك ضمن فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت المنعقد في الرياض ويختتم أعماله اليوم الخميس.

وحصلت المؤسسة على نسبة 85.91 % في المؤشر العام كأداء متقدم، ونسبة 83.10 % في منظور الكفاءة الفنية، مما مكنها من احتلال المركز الخامس في هذا الجانب بفئة أداء متمكن.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو التحول الرقمي وأتمتة منظومة التدريب التقني بشكل كامل، حيث تعمل على تنفيذ عدة مشاريع ومبادرات تطويرية في هذا الجانب.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط