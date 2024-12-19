منى زكي تستعد لمشروع سينمائي جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة منى زكي حالياً للبدء بتصوير عمل سينمائي جديد، بعد انتهائها من تصوير فيلم “الست” الذي تجسد خلاله شخصية “كوكب الشرق” أم كلثوم.

الفيلم الجديد تتعاون فيه منى زكي مع النجم عمرو يوسف والمخرج طارق العريان، حيث جمعتهم جلسة أخيراً للاتفاق على الخطوط العريضة للعمل، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ووافقت منى مبدئياً على المشاركة فيه.

يُذكر أن منى زكي انتهت من تصوير فيلم “الست”، والذي يضم عدداً كبيراً من النجوم، بينهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

من ناحية أخرى، شاركت منى زكي في “مهرجان هوليوود للفيلم العربي”، بفيلمها “رحلة 404″، الذي لاقى ترحيباً كبيراً في عدد من المحافل الدولية منذ عرضه في دور السينما، كما أعلنت اللجنة المختصة باختيار الأفلام المشاركة في الأوسكار اختيار الفيلم لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم ناطق بغير الإنكليزية.