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السعودية | عبدالله يضيء منزل سعيد القرني

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رُزق الأستاذ سعيد بن علي بن مريع القرني ، بمولودٍ ذكر، اتفق هو وحرمه على تسميته “عبدالله ”

وتلقى القرني من زملائه وأقاربه التهاني والتبريكــــــات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
أسرة ” الخليج 365” تبارك للقرني قدوم المولــــــــود الجديد، جعله الله قرة عينٍ لوالديه.

من جهته شكر سعيد القرني كل محبيه وزملائه وأقـــــاربه الذين قدموا له التهنئة بمناسبة قدوم “عبدالله ” سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد لهم كما شكرهم على هذه المشاعــــر الطيبة التي قدموها له.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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