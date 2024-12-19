السعودية | عبدالله يضيء منزل سعيد القرني

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبدالله يضيء منزل سعيد القرني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
رُزق الأستاذ سعيد بن علي بن مريع القرني ، بمولودٍ ذكر، اتفق هو وحرمه على تسميته “عبدالله ”
وتلقى القرني من زملائه وأقاربه التهاني والتبريكــــــات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
أسرة ” الخليج 365” تبارك للقرني قدوم المولــــــــود الجديد، جعله الله قرة عينٍ لوالديه.
من جهته شكر سعيد القرني كل محبيه وزملائه وأقـــــاربه الذين قدموا له التهنئة بمناسبة قدوم “عبدالله ” سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد لهم كما شكرهم على هذه المشاعــــر الطيبة التي قدموها له.
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