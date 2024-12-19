كركي رئيسًا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي

انتُخب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي رئيسا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي للعامين 2025 و2026، ورئيس هيئة التقاعد في فلسطين ماجد الحلو نائباً للرئيس، كما تم اختيار محمد خليفة مسؤولاً مالياً للجمعية.

جاء ذلك بعد أن عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي جمعيتها العمومية النظامية الحادية عشرة عبر تقنية "Zoom".

وعرض كركي في كلمة له خلال افتتاح الجمعية الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال العامين 2023 و2024 سواء على صعيد تنظيم الندوات أو على صعيد المشاركة الفاعلة في المنتديات العربية والدولية، وتطرق للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وتأثيرها على مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة منوهاً بالمبادرات والاصلاحات التي انتهجها عدد من الدول في المنطقة العربية.

ورأى أنه "في ظل الثورة الرقمية وتأثيرها على أسواق العمل في المنطقة العربية إضافةً الى المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصدمات غير المتوقعة، يتوجب على مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية اتخاذ التدابير والاجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه التحديات ولتمكين هذه الأنظمة على الصمود والاستدامة، وهنا لا بدّ من انتهاج منهج التحوّل والابتكار في الادارة وفي تقديم الخدمات".