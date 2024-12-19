الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير وجرف منازل في الناقورة وآلياته ما زالت في بني حيان

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، بأنه لليوم الثالث على التوالي تعمل الجرافات الإسرائيلية على تدمير وجرف منازل في الأحياء الداخلية في بلدة الناقورة.

هذا، وما زالت آليات الجيش الإسرائيلي متواجدة في أحياء بلدة بني حيان، بعد التوغل إليها أمس، وهدم عدد من المنازل، والقيام بأعمال تمشيط ورمي قنابل على المنازل.