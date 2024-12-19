أفاد مراسل النشرة في الجنوب، بأنه لليوم الثالث على التوالي تعمل الجرافات الإسرائيلية على تدمير وجرف منازل في الأحياء الداخلية في بلدة الناقورة.
هذا، وما زالت آليات الجيش الإسرائيلي متواجدة في أحياء بلدة بني حيان، بعد التوغل إليها أمس، وهدم عدد من المنازل، والقيام بأعمال تمشيط ورمي قنابل على المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير وجرف منازل في الناقورة وآلياته ما زالت في بني حيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.