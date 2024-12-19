السعودية | نائب رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد أهمية الشراكة مع المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Australia's Deputy Prime Minister and Defense Minister Richard Marles attends a joint press conference with France's defence minister at the Atlantic Maritime Prefecture (PREMAR) at the castle of Brest, western France, on September, 1, 2022. (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

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نوّه معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد دونالد مارليس بمتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وأستراليا، لافتًا النظر إلى أن المملكة هي ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط.

وأبان في بيان صادر عن مكتبه أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في إطار مجموعة العشرين والمؤسسات متعددة الأطراف، إلى جانب تأكيد الالتزام بالنظام العالمي القائم على القوانين.

وأكد أن المملكة العربية السعودية شريك مهم لأستراليا، ولقاء القادة يمثل فرصة لتوسيع العلاقات الاقتصادية واستكشاف مجالات تعاون أعمق.

وأشار إلى أن الزيارة تعكس التزام أستراليا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع المملكة، التي تُعد شريكًا محوريًا في جهود مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

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