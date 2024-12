السعودية | نائب رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد أهمية الشراكة مع المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد أهمية الشراكة مع المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Australia's Deputy Prime Minister and Defense Minister Richard Marles attends a joint press conference with France's defence minister at the Atlantic Maritime Prefecture (PREMAR) at the castle of Brest, western France, on September, 1, 2022. (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)