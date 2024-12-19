دريان يلتقي في دار الفتوى نواب "اللقاء النيابي التشاوري المستقل"

يلتقي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في هذه الأثناء في دار الفتوى "اللقاء النيابي التشاوري المستقل"، الذي يضم النواب الياس بوصعب، ابراهيم كنعان، ألان عون، وسيمون أبي رميا.

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