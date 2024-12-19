تفاصيل ما جرى في حريق دار ضيافة المسنين بالأردن – جمعية الأسرة البيضاء

القاهرة - كتب محمد نسيم - توفي 6 نزلاء وأصيب العشرات، فجر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين "جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين" في الأردن.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، وفاة 6 نزلاء وإصابة 5 بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة في الحريق، مضيفةً أن الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلًا على مساحة 80 مترًا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافةً إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت إلى سلامة جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم.

تفاصيل حريق دار ضيافة المسنين في الأردن

وقالت الوزيرة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين، (كان بفعل فاعل).

وأضافت بني مصطفى، أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب كافة التي أدت إلى الحريق.

وأكدت أن كوادر الدفاع المدني والإسعاف أخلت على الفور جميع الحالات إلى المستشفيات، بالإضافة إلى السيطرة على الحريق في دار المسنين.

وأشارت إلى أن الحريق وقع الساعة الـ 3 فجر الجمعة، مضيفة أن الوفيات جميعها كانت نتيجة الاختناق.

ولفتت إلى أن جميع دور الرعاية تخضع لإجراءات الرقابة على أجهزة إنذار الحريق.

تفقد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، صباح اليوم، مصابي الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين، والذين تم نقلهم إلى مستشفى البشير.

وأكد رئيس الوزراء، تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالحريق.

المصدر : وكالات