تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 15 Ultra يأتي بقدرة شحن 90W وميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نترقب إنطلاق إصدار Ultra من سلسلة هواتف Xiaomi 15، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن Xiaomi 15 Ultra يأتي بقدرة شحن 90W وميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

قدمت شاومي هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro خلال الفترة الماضية للأسواق، ومن المقرر أن ينضم إصدار Ultra قريباً لهذه السلسلة بأعلى المواصفات.

ولقد سجل هذا الإصدار بنموذج رقم 25019PNF3C في عدد من القوائم والمنصات حتى الآن، كما أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف يأتي بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W على غرار الإصدارات السابقة من إصدارات Ultra.

كما تعود التسريبات للتأكيد على أن الهاتف يأتي بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية، إلا أن هذه الميزة ستقتصر على النموذج الخاص بالسوق الصيني وبعض الأسواق المحيطة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن شاومي تخطط لكشف النقاب عن إصدار Xiaomi 15 Ultra في حدث يعقد في الربع الأول من عام 2025.

يذكر أن إصدار Ultra السابق من شاومي قدم بشكل رسمي في شهر فبراير خلال فعاليات معرض MWC الذي يعقد في برشلونة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الإصدار الجديد في شهر مارس خلال فعاليات المؤتمر القادم، الذي يعقد بين 3 وحتى 6 من شهر مارس.

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