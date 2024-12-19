تأهل 16 فريق جامعي لنهائيات مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في الصين

اختتمت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات نهائيات مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2024-2025 التي شارك بها أكثر من 300 طالب جامعي من 19 دولة. وأعلنت الشركة في حفل توزيع الجوائز فوز 16 فريق من طلاب الجامعات التقنية بنهائيات المسابقة الإقليمية وتأهلهم للمشاركة بمنافسات النهائيات العالمية التي ستنظم في الصين في شهر مايو من العام القادم.

حضر الحدث جمع من الشخصيات البارزة، من بينهم سعادة السيد إبراهيم الناصر، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل في السعودية؛ وسعادة السيد تشانغ هوا، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية؛ وسعادة الدكتور عادل الزنيدي نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ والبروفيسور زان تاو، مدير معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم ؛ وسعادة السيد شيرزود شيرماتوف وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان؛ والدكتور سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية الوطني في السعودية.

حصد الجائزة الكبرى في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات فريق الأردن عن فئة شبكات الاتصالات، بينما حصل فريقان من لبنان على الجائزة الكبرى في فئتي السحابة الإلكترونية والحوسبة السحابية. وفي مسابقة الابتكار الفرعية، فاز بالجائزة الكبرى فريق من قطر عن مشروعهم "Be My Sense". وتوزعت جوائز المركز الأول بين الفريق السعودي عن مشروعهم "NABEEH"، وفريق أوزبكستاني عن مشروع "Volta"، وفريق باكستاني عن مشروع " PRISM". وذهبت جائزة المركز الثاني لفريق كازاخستاني عن مشروع " Plantos"، وفريق أردني عن مشروع "3asheqHuawei"، وفريق عراقي عن مشروع " EcoGuardians"، وفريق سعودي عن مشروع " CS2R". وحصل فريق "NABEEH" من المملكة العربية السعودية على تقدير خاص بتتويجه بجائزة "الفريق الأكثر شعبية" بعد حصوله على أكبر عدد من أصوات الحضور. وحصل المدرب الجامعي محمد زبير من معهد الخوارزمي لعلوم الحاسب الآلي في الباكستان على الجائزة الكبرى من مسابقة المدربين، وهي فئة جديدة تم اعتمادها في نسخة العام الحالي من المسابقة التي اشتملت على منافسة خاصة بالمدربين الجامعيين المشرفين على الطلاب والمشاريع والابتكارات التي قدموها.

.

وقال البروفيسور تاو زان، مدير معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم، الشريك العالمي للمسابقة: "تمتلك منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كافة مقومات ريادة فكر الابتكار في المستقبل. ونجحت أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات والبرامج والفعاليات التابعة لها كالمسابقة التي نظمت نهائياتها الإقليمية في الرياض بأن تكون منصات هامة للعمل على تحفيز نهج الابتكار ونسج شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، تسهم كمحرك رئيسي لتنمية المواهب الرقمية الشابة وإعداد الكوادر القيادية لرحلة التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي في دول المنطقة. ويفخر معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتعاونه مع هواوي وغيرها من شركاء القطاع الخاص المتميزين بهذا المجال. ونتطلع لمواصلة وتوسيع تعاوننا لتشجيع المزيد من المواهب الشابة الواعدة وتعاون الشركاء في المنطقة على المساهمة بمهمتنا المشتركة لتوفير تعليم عالي الجودة وبناء عالم جديد يسوده التطور الرقمي والسلام والازدهار المستدام".

وقال سعادة الدكتور عادل الزنيدي نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الشريك الاستراتيجي للمسابقة: "أهنئ الطلاب السعوديين وكافة الفرق الفائزة بجوائز نهائيات المسابقة الإقليمية، وأرجو أن يوفقوا في حصد مراكز متقدمة بمنافسات نهائيات المسابقة على المستوى العالمي التي تأهلوا للمشاركة بها.

من جهته، قال ستيفن يي، رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تعد مواهب صناعة تقنية المعلومات والاتصالات اليوم الركيزة الأساسية لأنظمة واستراتيجيات وخطط تنفيذ التحول الرقمي في المنطقة وسائر دول العالم. ونحن ملتزمون بالاستثمار في إعداد وتطوير المواهب التقنية الشابة الذين سيرسمون مسار حياتنا ومستقبلنا. ونتطلع لتضافر جهودنا مع مزيد من شركاء القطاعين العام والخاص لتمكين شريحة أكبر من شباب المنطقة الواعدين للعمل على مواجهة التحديات والتعامل مع المشكلات المعقدة واغتنام فرص التحول الرقمي في بلدانهم. ونحن على ثقة بأن العمل على صقل مواهب الشباب وتوجيههم لتوظيف مستجدات العالم الرقمي وأحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء الاقتصادات الرقمية المستدامة التي تتماشى مع الاستراتيجيات والخطط والرؤى الوطنية الطموحة لدول المنطقة".

وذكر ستيفن بأن الشركة ستعلن عن خطتها الجديدة والمطورة لبرنامجها الخاص ببناء النظام الإيكولوجي للمواهب التقنية في المنطقة لعام 2025، والتي ستستهدف بالدرجة الأولى تلبية متطلبات عصر الرقمنة المدمج بقدرات الذكاء الاصطناعي. وسيتم ذلك من خلال تقديم دورات متقدمة بهذا المجال تتعامل مع تحديات ومستقبل السيناريوهات القطاعية للرقمنة الذكية في دول المنطقة. وسيركز البرنامج المطور على استخدام التقنيات المتقدمة كشبكات الجيل الخامس المتقدم والحوسبة السحابية. وستستمر الشركة في سعيها نحو المساهمة مع شركائها في الارتقاء بمستوى التعليم العالي عن طريق دعم برامج وجهود الجامعات لتطوير مواهب رقمية ذكية تتمتع بقدرة تنافسية عالية.

ويؤكد نجاح مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة على دورها المتنامي في مجال إعداد وتدريب الكوادر البشرية وتحفيز نهج الابتكار في المنطقة، حيث شهدت دورة العام الحالي مشاركةً غير مسبوقة لأكثر من 31000 طالب من 640 جامعة وكلية إقليمية في 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وشملت المشاركات التنافس في مجالات الابتكار والممارسة العملية عبر مسارات متعددة كالتقنيات السحابية والشبكات والذكاء الاصطناعي. وخضع المشاركون لتقييم شامل من خلال امتحانات كتابية واختبارات عملية، بينما تضمنت مسابقة الابتكار جولات عدة لإثبات جدوى وإمكانات ابتكاراتهم. ومنذ إطلاقها في عام 2017، برزت المسابقة كمبادرة هامة ذات تأثير كبير كبرنامج متقدم لتنمية المواهب في التقنية وتحسين مستوى التنافسية في دول المنطقة وإعداد الكوادر القيادية المستقبلية. وتتلقى المسابقة دعم وتأييد منظمة اليونسكو وأكثر من 20 وزارة ومشغل اتصالات وشريك صناعي رائد في دول المنطقة.