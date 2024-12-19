شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخشى مفاجآت بتروجت اليوم فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق طلائع الجيش فى الخامسة مساء اليوم الخميس، فريق بتروجت على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري nile لهذا الموسم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث حقق الطلائع فوزا مثيرا على الاتحاد بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما خسر بتروجت من فاركو بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وعكف عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات بتروجت الأخيرة سواء فى الدورى المصرى أو كأس رابطة الأندية المحترفة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى، وحذر اللاعبين من انتفاضة الفريق البترولي خاصة بعد الفوز الأول له هذا الموسم في كأس الرابطة على مودرن سبورت.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

في المقابل، يتسلح سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، بمعنويات لاعبيه المرتفعة بعد الفوز الأول هذا الموسم أمام مودرن سبورت، ويأمل أن يستمر الأداء الجيد للاعبين أمام الطلائع وحصد أول فوز في الدوري، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل النقاط الثلاثة واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى الطلائع.

ويحتل فريق بتروجت المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري nile برصيد نقطتين، جمعها من التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما دون أن يحقق أي فوز حتى الآن، سجل لاعبو الفريق البترولى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.