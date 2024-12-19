رئيس الوزراء المصري يصاب بدوار أثناء مؤتمر صحفي..وبيان يطمئن المصريين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فجأة وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء وعلى الهواء مباشرة، أصيب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بدوار لدقائق، ثم عاد لاستكمال المؤتمر مرة أخرى.

بدا عليه التعب والإرهاق

وظهر مدبولي أثناء حديثه إلى جموع الصحفيين بمقر مجلس الوزراء وقد بدا عليه الإرهاق، قبل أن يهتز ويتشبث بالمنصة ويعتذر للحضور ويقول: “اسمحولي نتوقف شوية”، وفق “العربية”.

وفي هذه اللحظة سارع إليه عدد من الحضور لمساندته، إلا أنه سرعان ما عاد لاستكمال المؤتمر الصحفي مرة أخرى.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصري بيانا بشأن ما حدث، حيث صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرض لدور برد شديد منذ عدة أيام، ورفض الحصول على راحة، بينما كان يتناول عدة أدوية ومضادات حيوية.

إجهاد شديد

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء ورغم وعكته الصحية، غادر مكتبه بالأمس في وقت متأخر، ثم عاد في الصباح الباكر اليوم لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق.

فيما طمأن المتحدث جموع المصريين على الحالة الصحية لمدبولي، مؤكدا أنه بخير الآن، ويستكمل باقي اجتماعاته اليوم بشكل طبيعي.