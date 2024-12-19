شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفتقد خدمات يحيى زكريا أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق غزل المحلة لخدمات مدافعه الأيسر يحيى زكريا لاعب الفريق أمام الاتحاد السكندري، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة فريقه الماضية أمام الزمالك في الجولة الرابعة بالدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة.

ويعمل شوقى غريب المدير الفني لغزل المحلة على رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين واستغلال الفوز على زد بثلاثية ضمن مباريات بطولة كأس الرابطة لمنحهم الثقة الفترة المقبلة.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، والتى تقام على استاد غزل المحلة.

وقاد شوقي غريب فريق المحلة في أول مباراة رسمية بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، حيث نجح في الفوز على زد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبو غزل المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.