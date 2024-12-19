القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص حاد في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل بسبب الحرب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص حاد في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل بسبب الحرب المستمرة". وقالت إن "وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب فحص خطط الجيش لتجنيد اليهود المتشددين وما إذا كان يمكن تحقيق الأهداف". ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

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